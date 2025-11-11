Eintracht Frankfurt heiß auf Megatalent von Bundesliga-Konkurrent
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt bläst zur Jagd auf das nächste Supertalent! Neuesten Medienberichten zufolge soll die SGE an einem echten Juwel von Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen dran sein.
Wie Sky in "Transfer Update - die Show" am Montagabend berichtete, hat sich Eintracht Frankfurt nach Karim Coulibaly (18) von Werder Bremen erkundigt.
Der 18-jährige Innenverteidiger sorgt mit starken Auftritten und enormer Abgeklärtheit in seinem jungen Alter längst über Bremen hinaus für Aufsehen und weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa.
Der 1,91 Meter große Abwehr-Hüne gilt als einer der größten Defensiv-Hoffnungen Deutschlands.
Coulibaly steht noch bis 2029 bei Werder unter Vertrag, sein aktueller Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei rund acht Millionen Euro - Tendenz steigend!
Dem Bericht zufolge plant Frankfurt, sich in der Innenverteidigung zu verstärken, und hat den deutschen U19-Nationalspieler dabei offenbar ganz oben auf dem Zettel.
Transfer von Karim Coulibaly könnte teuer werden
Ob die Eintracht aber tatsächlich eine Chance hat, den Youngster aus Bremen loszueisen, bleibt offen - gerade mit Hinblick auf sein langfristig gültiges Arbeitspapier und eine womöglich hohe Ablöseforderung.
Klar ist: Mit einem möglichen Wechsel von Coulibaly würde Frankfurt nicht nur sportlich, sondern auch perspektivisch ein Ausrufezeichen setzen.
