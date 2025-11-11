Eintracht Frankfurt heiß auf Megatalent von Bundesliga-Konkurrent

Eintracht Frankfurt bläst zur Jagd auf das nächste Supertalent! Neuesten Medienberichten zufolge soll die SGE an einem echten Juwel von Werder Bremen dran sein.

Von Maximilian Hölzel

Werder Bremens Karim Coulibaly (18, l.), hier gemeinsam mit Patrice Čović (18), steht auf dem Einkaufszettel von Eintracht Frankfurt.  © Carmen Jaspersen/dpa

Wie Sky in "Transfer Update - die Show" am Montagabend berichtete, hat sich Eintracht Frankfurt nach Karim Coulibaly (18) von Werder Bremen erkundigt.

Der 18-jährige Innenverteidiger sorgt mit starken Auftritten und enormer Abgeklärtheit in seinem jungen Alter längst über Bremen hinaus für Aufsehen und weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa.

Der 1,91 Meter große Abwehr-Hüne gilt als einer der größten Defensiv-Hoffnungen Deutschlands.

Coulibaly steht noch bis 2029 bei Werder unter Vertrag, sein aktueller Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei rund acht Millionen Euro - Tendenz steigend!

Dem Bericht zufolge plant Frankfurt, sich in der Innenverteidigung zu verstärken, und hat den deutschen U19-Nationalspieler dabei offenbar ganz oben auf dem Zettel.

Transfer von Karim Coulibaly könnte teuer werden

Ob die Eintracht aber tatsächlich eine Chance hat, den Youngster aus Bremen loszueisen, bleibt offen - gerade mit Hinblick auf sein langfristig gültiges Arbeitspapier und eine womöglich hohe Ablöseforderung.

Klar ist: Mit einem möglichen Wechsel von Coulibaly würde Frankfurt nicht nur sportlich, sondern auch perspektivisch ein Ausrufezeichen setzen.

