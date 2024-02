Eintracht Frankfurt: Horrordiagnose für Sasa Kalajdzic!

Frankfurt am Main - Schlimme Befürchtungen bestätigen sich! Eintracht Frankfurts Sturm-Neuzugang Sasa Kalajdzic (26) hat sich schwerwiegend verletzt und fällt lange aus.

In der 9. Spielminute beim 3:3-Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt fuhr allen, die es mit dem hessischen Bundesligisten halten, der Schock durch die Glieder.

Bitter: Es ist schon der dritte Kreuzbandriss des 26-Jährigen in seiner Karriere. Zuvor hatte sich Kalajdzic in Diensten des VfB Stuttgart und bei seiner Station in England bei den Wolverhampton Wanderers jeweils das Kreuzband im linken Knie gerissen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich der Zwei-Meter-Mann schnell und vor allem gut von seiner erneuten Knieverletzung erholt.