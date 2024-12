Irres Slapstick-Tor leitet unglückliche Eintracht-Niederlage gegen Mainz ein

Frankfurt am Main - Ein solches Slapstick-Tor hat in der Bundesliga wirklich Seltenheitswert: Eintracht Frankfurt dominierte die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 zwar nahezu über die komplette Spielzeit, legte sich die Kugel aber selbst zum 0:1 ins Netz.

Nebel wurde nicht energisch genug angegriffen und hielt aus 18 Metern einfach mal drauf. Robin Koch fälschte den Schuss so unglücklich ab, dass Kaua Santos nur noch zuschauen konnte, wie die Kugel zum 0:2 einschlug (27.).

Santos spurtete zwar hinterher und versuchte noch, die Kugel über die Latte zu fausten, schlug sie sich aber selbst zum 0:1 in die Maschen (16. Minute).

Doch der wurde von Stefan Bell bedrängt, stolperte bei der Rückgabe auf Santos am Strafraumrand so unglücklich, dass das Leder als Bogenlampe Richtung eigenes Tor flog.

Kaua Santos, der den erkälteten Kevin Trapp im Tor der SGE vertrat, hatte den Ball im eigenen Strafraum am Fuß und spielte auf Ellyes Skhiri.

Was genau war beim 0:1 passiert?

Doch die Frankfurter gaben nicht auf und erspielten sich Chance um Chance, aber der Ball wollte einfach nicht in den Mainzer Kasten. So etwa kurz nach Wiederanpfiff, als der eingewechselte Can Uzun aus kürzester Distanz die Kugel nicht richtig traf, und der eigentlich schon geschlagene Robin Zentner doch noch mit den Füßen klären konnte (49.).

Stattdessen schlug wieder Mainz 05 zu. Und wieder leitete ein Fehler von Kaua Santos den Treffer ein. Dessen Pass war zu kurz, sodass Jae-sung Lee den Ball erlaufen konnte. Den Abschluss des Südkoreaners wehrte der Eintracht-Keeper noch nach vorne ab, den Nachschuss versenkte Nebel rechts unten mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 (58.).