Eintracht Frankfurt: Kapitän Sebastian Rode fällt "bis auf Weiteres" aus

Frankfurt am Main - Wenn Eintracht Frankfurt am morgigen Sonntag den SC Freiburg empfängt, werden die Hessen auf ihren Mannschaftskapitän Sebastian Rode (32) verzichten müssen - der Mittelfeldspieler fällt verletzt "bis auf Weiteres" aus.

Sebastian Rode (32) führte die Spieler von Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen noch als Kapitän aufs Feld - doch kurz vor der Pause war die Partie für ihn gelaufen. © Hendrik Schmidt/dpa

Der 32-Jährige hat sich am zurückliegenden Donnerstag bei dem Spiel gegen FC Aberdeen in der Conference League eine Sehnenverletzung in der Wade zugezogen, wie der Bundesligist am heutigen Samstag mitteilte.

Sebastian Rode hatte die Frankfurter Adler am Donnerstag noch beim ersten Spiel der Gruppenphase der Conference League als Kapitän auf Feld geführt.

Kurz vor der Pause war die Partie für ihn jedoch gelaufen, er wurde ab der 39. Minute von dem 19-jährigen Hugo Larsso ersetzt.

Rode werde "bis auf Weiteres" ausfallen. Er wird also wahrscheinlich nicht nur bei der Bundesliga-Partie gegen den FC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) fehlen.

"Eintracht Frankfurt wünscht Sebastian Rode eine schnelle Genesung und gute Besserung!", fügte ein Sprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG zum Abschluss hinzu.