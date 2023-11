07.11.2023 16:06 Eintracht Frankfurt muss in Helsinki auf verletzten Tuta verzichten

Im Auswärtsspiel in Helsinki in der Conference League muss Eintracht Frankfurt auf den zuletzt so formstarken Tuta wegen einer Schulterverletzung verzichten.

Frankfurt am Main/Helsinki - Eintracht Frankfurt muss die Reise nach Finnland leider ohne den zuletzt so formstarken Verteidiger Tuta antreten. Die Verletzung hatte sich Tuta (24) beim Auswärtssieg am vergangenen Samstag bei Union Berlin zugezogen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa Der 24-Jährige fällt für die Conference-League-Partie bei HJK Helsinki am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) wegen einer Schulterprellung aus. Das teilten die Hessen am heutigen Dienstag mit. Tuta hatte sich beim 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin am vergangenen Samstag verletzt.

Im Hinspiel zu Hause gegen HJK vor zwei Wochen hatte Tuta beim 6:0 (4:0) noch zu den Torschützen gezählt. Frankfurt (sechs Zähler) kann mit einem Erfolg in Helsinki das Heimteam sowie den FC Aberdeen (jeweils einen Punkt) bereits distanzieren. Beim 6:0 der Eintracht im Hinspiel gegen HJK hatte Tuta das 4:0 für die Hessen beigesteuert. © Arne Dedert/dpa Derzeit spielt die Eintracht nur auswärts, weil im eigenen Stadion zwei Partien der amerikanischen Football-Liga NFL stattfinden.

Titelfoto: Marius Becker/dpa