Toppmöller oder Jaissle? Eintracht-Sportvorstand Krösche äußert sich zur Trainerfrage

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (42) hat sich wohl noch auf keinen fixen Trainer-Kandidaten für seine SGE festgelegt. © Sebastian Gollnow/dpa

Gerüchte wonach der Europa-League-Sieger bereits einen festen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Oliver Glasner (48) auserkoren hat, dementierte Krösche allerdings vorerst.

"Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. Wir hatten so viele Sachen in dieser Woche, bei denen wir für Eintracht Frankfurt die Weichen stellen mussten. Das ist momentan kein Thema bei uns", sagte Krösche am Samstag nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 bei Sky. Die Zusammenarbeit mit Glasner endet in diesem Sommer trotz des bis 2024 gültigen Vertrages.

Als Kandidaten für die Nachfolge wurden Dino Toppmöller (42) und RB-Salzburgs Cheftrainer Matthias Jaissle (35) gehandelt. Zu Namen wollte sich Krösche jedoch nicht äußern.

Kapitän Sebastian Rode (32) sagte: "Natürlich beschäftigt man sich damit, aber man kann es nicht beeinflussen, auch als Kapitän nicht. Da gibt es andere Entscheidungsträger."