Verrücktes Millionenspiel: So kassiert die Eintracht richtig ab!

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht und millionenschwere Transfers: Das passte in den vergangenen Jahren perfekt zusammen. Doch das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein.

Mit Hugo Ekitiké (22) hat die Eintracht bereits den nächsten Stürmer-Star in den eigenen Reihen. © Arne Dedert/dpa

Der letzte Tag des Sommer-Transferfensters 2023 hatte es bei den Hessen in sich. PSG baggerte wie wild am damaligen Adlerträger Randal Kolo Muani (25), der wiederum hatte bereits komplett mit der SGE abgeschlossen und wollte seinen Wechsel erzwingen, während er bereits in Paris verweilte.

Während gegen 17 Uhr, als die Verantwortlichen um Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (43) durchaus noch hätten handeln können, nur rund 65 Millionen Euro seitens PSG geboten wurden, legten die Franzosen erst Stunden nach Ende des deutschen Transferfensters final nach.

Am Ende wechselten 95 Millionen Euro den Besitzer und flossen von der Stadt der Liebe in die Stadt der Banken. Auch ein Verrechnungsgeschäft mit einem gewissen Hugo Ekitiké (22), der PSG damals noch 30 Millionen Euro wert war, wurde seitens der Frankfurter ausgeschlagen.

Vergessen hatte man den schlaksigen Angreifer aber bei Weitem noch nicht. Eine halbe Saison ohne richtigen Stoßstürmer später wechselte Ekitiké für eine Leihgebühr von rund 3,5 Millionen Euro zur Eintracht - und zeigte nach aufgeholtem Fitness-Rückstand, was er zu leisten imstande war.