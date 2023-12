Das wäre der Hammer: Eintracht Frankfurt wohl am nächsten Premier-League-Star dran!

In der aktuellen Saison kam er in der Premier League nur zu acht Einsätzen, zumeist als Kurzarbeiter. Zuletzt schmorte Silva durchgehend auf der Bank. Das vorerst letzte Mal stand er am 4. November bei der 1:2-Niederlage bei Sheffield United auf dem Platz - für gerade mal neun Minuten.

Der 1,85 Meter große Neuner gilt als eines der größten Talente des portugiesischen Fußballs - in 19 U21-Nationalspielen hat er bislang zehn Tore erzielt - hat unter Trainer Gary O'Neil (40) in Wolverhampton zurzeit aber einen schweren Stand.

In Ungnade gefallen: Seit Anfang November stand Fabio Silva (l.) nicht mehr für Wolverhampton auf dem Platz. © Rui Vieira/AP/dpa

So wurde der Stürmer in der vergangenen Saison zweimal ausgeliehen - in der Hinrunde an den RSC Anderlecht in Belgien, in der Rückrunde an den niederländischen Topklub PSV Eindhoven.

Beide Male konnte der 21-Jährige sein Können durchaus unter Beweis stellen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er bei Anderlecht 32 Spiele, in denen er elf Tore schoss und vier weitere vorbereitete. Bei der PSV gelangen ihm fünf Tore (zwei Vorlagen) in 19 Spielen.

In Wolverhampton sind seine Tage aber wohl gezählt und es deutet sich ein Wechsel in der Transfer-Periode im Winter an. Und hier kommt nun eben die SGE ins Spiel, denn Silva würde als entwicklungsfähiger Mittelstürmer sehr gut zur Eintracht und ihren Ansprüchen passen.

Allerdings sollen neben den Frankfurtern aus der Bundesliga auch der SC Freiburg, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg Interesse am Portugiesen haben.

Außerdem besitzt Silva einen Vertrag bis Sommer 2026. Es würde also eine Ablösesumme für ihn fällig werden.

Zwar beträgt sein Marktwert "nur" noch 15 Millionen Euro, aufgrund der gezahlten 40 Millionen dürfte Wolverhampton aber wohl einiges mehr fordern.