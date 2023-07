Robin Koch selbstbewusst: Erst Eintracht-Führungsspieler, dann zurück in die Nationalelf

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Neuzugang Robin Koch (26) hat sich für die gerade begonnene Saison 2023/24 so einiges vorgenommen.

Acht Länderspiele absolvierte Robin Koch (26, Foto) bislang. Mit guten Leistungen bei der Eintracht will er sich jetzt wieder bei Hansi Flick empfehlen. © dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Bevor er aber über seine Ziele sprach, machte der gebürtige Kaiserslauterer erst einmal klar, wie froh er über seinen Wechsel zu den Hessen ist.

"Ich habe einfach ein Supergefühl, was auch in den ersten zwei Tagen bestätigt wurde", sagte Koch auf seiner ersten Pressekonferenz im Dienst der Eintracht am heutigen Dienstag. Am meisten freue er sich darauf, das erste Mal als Spieler mit dem Adler auf der Brust ins Waldstadion einzulaufen.

Sein Pflichtspieldebüt vor heimischer Kulisse wird der 26-Jährige voraussichtlich am dritten August-Wochenende geben, wenn es am ersten Spieltag der Bundesliga gleich zum Hessen-Kracher gegen Darmstadt 98 kommt.

Am liebsten würde er dann auf seiner Stammposition in der Innenverteidigung spielen. Aber, so betonte Koch: "Ich spiele am Ende da, wo die Mannschaft mich braucht - auch auf der Sechs."

Allerdings wird es wohl doch eher die Innenverteidigung werden. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass man dem ehemaligen Freiburger zutraut, der neue Abwehrchef der SGE zu werden.