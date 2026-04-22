Eintracht gehen die Torhüter aus: Nächster Keeper verletzt - was nun?

Frankfurt am Main - Torwart-Not bei Eintracht Frankfurt : Nicht nur Kauã Santos (23) fehlt dem Bundesligisten verletzt, sondern nun auch noch Jens Grahl (37). Das könnte für einen 19-Jährigen die Chance auf einen Kaderplatz sein.

Eintracht Frankfurt muss bis Saisonende ohne Ersatzkeeper Jens Grahl (37, r.) auskommen. Damit ist Michael Zetterer (30, l.) der letzte einsatzfähige Profi-Keeper bei der SGE. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga auf Ersatzkeeper Jens Grahl verzichten.

Wie der Klub mitteilte, zog sich der 37-Jährige im Training eine Oberschenkelverletzung zu. Die Nummer drei der Eintracht werde "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen", hieß es.

Damit ist aus dem für die Bundesliga vorgesehenen Torhüter-Trio der Frankfurter nur noch Michael Zetterer (30) einsatzfähig.

Auch die eigentliche Nummer eins, Kauã Santos, fehlt verletzt. Der Brasilianer leidet seit Anfang März an einem Innenbandriss im Knie.

Als möglicher Ersatzkeeper und für einen Platz im Kader am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr) kommt Amil Siljevic (19) infrage.