Mathys Tel vor Rückkehr in Bundesliga? Ex-Bayern-Star bei Eintracht im Gespräch

Frankfurt am Main - Nachdem eine feste Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo (24) nach seiner Rückkehr zu Nottingham Forest ungewiss bleibt, scheinen sich die Verantwortlichen bei den Hessen nach Alternativen umzusehen. Eine davon soll der ehemalige Bayern-Star Mathys Tel (21) sein.

Im Februar 2025 verließ Mathys Tel (21) den FC Bayern München nach zweieinhalb Jahren in Richtung England. © Sven Hoppe/dpa

Das berichtet der brasilianische Journalist und Transfer-Experte João Van Boysen auf "X". Demnach soll Tel nach anderthalb sehr durchwachsenen Jahren Tottenham Hotspur in diesem Sommer verlassen wollen.

Erster Anwärter soll der FC Porto sein. Neben dem portugiesischen Meister hätten sich laut Van Boysen aber auch der OSC Lille, Bournemouth und eben die Eintracht nach dem 20-fachen französischen U21-Nationalspieler erkundigt.

Als Tel 2022 für stolze 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern München wechselte, galt er als eines der größten Talente des französischen Fußballs. Dies konnte er aber beim deutschen Rekordmeister nie so wirklich unter Beweis stellen.

So wurde der 21-Jährige in der Rückrunde der Saison 2024/2025 zunächst an Tottenham ausgeliehen und dann für 35 Millionen Euro in den Norden Londons abgegeben. Sonderlich erfolgreich war Tels Zeit dort aber nicht, weder für ihn noch für den Klub.