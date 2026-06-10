Ex-Eintracht-Profi packt aus: Escort-Partys, Drogen und brisante Behauptungen über aktuelle DFB-Stars

Frankfurt am Main/Berlin - Mit diesen Aussagen dürfte Yanni Regäsel (30) für Diskussionen sorgen! Der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC spricht in einem aktuellen Interview über wilde Partys im Fußballgeschäft und stellt zudem brisante Behauptungen über aktuelle Spieler der deutschen Nationalmannschaft in den Raum.

Gemeinsam mit Änis Ben-Hatira (37, r.) wechselte Yanni Regäsel (30, l.) 2016 von Hertha BSC Berlin zur Frankfurter Eintracht. © imago/Hartenfelser

In einem YouTube-Format seines früheren Hertha- und DFB-Nachwuchskollegen Bilal Kamarieh (29) gewährte der ehemalige Bundesliga-Kicker ungewöhnlich offene Einblicke in das Leben als Fußballprofi.

Zunächst plauderten die beiden über gemeinsame Erlebnisse aus ihrer Zeit als Nachwuchstalente bei Hertha BSC und in den deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Als das Gespräch jedoch auf den Sprung in den Profibereich kam, wurde der Ton deutlich ernster.

"Fußballer sind die schlimmsten Leute, egal ob Alkohol, Drogen oder Escort-Eulen. Ich habe alles gesehen", sagt Regäsel im Gespräch.

Der frühere Verteidiger spielte unter anderem für Eintracht Frankfurt und kam dort auf zehn Bundesliga-Einsätze. Über seine Zeit im Profifußball berichtet er von einer aus seiner Sicht ausgeprägten Feierkultur.

"Nach jedem Sieg haben die Leute in der Kabine geraucht und getrunken. Wenn wir Samstag oder Freitag gespielt haben, sind wir feiern gegangen", erzählt Regäsel. Weiter behauptet er: "Dann haben die Jungs, hauptsächlich die Mexikaner, sich Escorts gerufen, obwohl die Freundinnen in ihren Ländern hatten, und haben Partys mit denen gemacht", so die wilden Erfahrungen des 30-Jährigen.