Eintracht hat KSC-Youngster Ben Farhat im Visier: Wettrennen mit Bayern und BVB?

Frankfurt am Main - Bedient sich die Frankfurter Eintracht im kommenden Sommer beim Karlsruher SC ? Louey Ben Farhat soll sich in den Fokus der Hessen gespielt haben. Der 19 Jahre alte Offensivspieler betreibt massive Eigenwerbung.

Kickt Louey Ben Farhat (19) nächste Saison in der Bundesliga? © Marc Schüler/dpa

Der Anschlusstreffer gegen Dynamo Dresden am Sonntag, zwei Tore am Spieltag zuvor gegen den 1. FC Magdeburg und ein Treffer sowie eine Vorlage in der Vorwoche gegen Holstein Kiel: Die letzten Partien von Ben Farhat können sich sehen lassen.

Das Potenzial, über das der Youngster verfügt, der sich nach einem Bruch des linken Mittelfußes im August des vergangenen Jahres eindrucksvoll auf den Rasen zurück gearbeitet hat, haben auch die Bosse von namhaften Klubs längst erkannt.

Aus der Bundesliga sollen Scouts der SGE, des FC Bayern, von Borussia Dortmund sowie Bayer 04 Leverkusen am Wochenende vor Ort gewesen sein.

International waren demnach Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und der OGC Nizza am Sonntag im Karlsruher Wildpark vertreten.

Das erklärte KSC-Sportdirektor Timon Pauls (33) gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten", wohl wissend, dass dem Verein aus Nordbaden im nächsten Transferfenster eine stattliche Summe für die Dienste des Angreifers winken könnte.