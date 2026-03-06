England-Klubs heiß auf Eintracht-Offensivstar: 45-Millionen-Transfer im Sommer?

Nächster Eintracht-Star vor dem Absprung? Aus Fachkreisen mehren sich die Signale, dass Farès Chaïbi im kommenden Sommer Eintracht Frankfurt verlassen könnte.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Nächster Eintracht-Star vor dem Absprung? Aus Fachkreisen mehren sich die Anzeichen, dass Farès Chaïbi (23) im kommenden Sommer zu einem der begehrtesten Frankfurter Spieler auf dem Transfermarkt werden könnte.

Eintracht Frankfurts Farès Chaïbi (23, l.) befindet aktuell in Topform und weckt Begehrlichkeiten. © Federico Gambarini/dpa Durch seine zuletzt guten Leistungen hat sich der algerische Nationalspieler endgültig zu einem festen Bestandteil der SGE-Offensive entwickelt. Dies ist laut dem Portal "fussballdaten.de" auch internationalen Scouts längst nicht mehr verborgen geblieben. Gerade Klubs aus England sollen den 23-Jährigen intensiv beobachten. Besonders zwei Vereine aus der Premier League tauchen dabei immer wieder in Berichten auf: Brighton & Hove Albion sowie der FC Brentford. Beide gelten als Spezialisten darin, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial zu verpflichten und anschließend gewinnbringend weiterzuentwickeln. Entsprechend aufmerksam verfolgten deren Scouts zuletzt mehrere Auftritte des Edeltechnikers live vor Ort. Eintracht Frankfurt Rechtsverteidiger für die Eintracht? Mit diesem Nationalspieler soll bereits alles klar sein Vor allem zwei Spiele sollen Eindruck hinterlassen haben. Beim Europa-League-Duell mit Qarabağ sowie beim 2:0-Bundesligasieg gegen den SC Freiburg zeigte Chaïbi mit starken Leistungen, warum er für die Eintracht so wertvoll ist.

Eintracht Frankfurt bleibt gelassen in einem möglichen Chaïbi-Poker

Gegen den SC Freiburg avancierte Chaïbi (l.) innerhalb kürzester Zeit nach seiner Einwechslung zum Matchwinner. © Uwe Anspach/dpa Gegen Freiburg brauchte der Offensivmann nicht einmal eine halbe Stunde, um das Spiel mit einem Treffer und einer Vorlage entscheidend zu prägen. Genau solche Momente sorgen derzeit dafür, dass sein Name auf immer mehr Transferzetteln auftaucht. Dies liegt auch an seinem spannenden Profil. Der technisch starke Rechtsfuß kann sowohl über die Außenbahn kommen als auch hinter der Spitze als kreativer Taktgeber agieren. Eintracht Frankfurt Spieltage 28 bis 30 terminiert: Zwei Heim-Abendspiele für die Eintracht im Kampf um Europa Dazu bringt er mit seiner Größe und Robustheit Eigenschaften mit, die gerade im intensiven englischen Fußball gefragt sind. In Frankfurt selbst sieht man die Situation gelassen. Intern weiß man natürlich um den steigenden Marktwert des Offensivspielers, doch ein kurzfristiger Verkauf steht keineswegs fest. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 - eine komfortable Ausgangslage für die SGE.

SGE-Bosse würden Chaïbi nur für hohe Ablöse ziehen lassen

Sollte im Sommer allerdings ein Angebot im Bereich von rund 40 bis 45 Millionen Euro eingehen, dürfte man sich am Main zumindest mit einem möglichen Deal beschäftigen. Schließlich hatte Frankfurt Chaïbi erst 2023 für vergleichsweise moderate zehn Millionen Euro verpflichtet. Bis dahin gilt jedoch: Chaïbi bleibt einer der spannendsten Offensivspieler der Eintracht und vermutlich auch einer der meist beobachteten bis zum Saisonende.