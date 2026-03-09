Eintracht-Ärger über "verlorene Punkte" auf St. Pauli: Was Riera jetzt fordert

Hamburg/Frankfurt am Main - Mit dem 0:0 beim FC St. Pauli war bei Eintracht Frankfurt niemand zufrieden. Der Champions-League-Teilnehmer droht, Platz sechs aus den Augen zu verlieren. Was Trainer Albert Riera (43) jetzt fordert.

Nnamdi Collins (22, r.) war nach dem mageren 0:0 auf St. Pauli angefressen, ob der verlorenen Punkte im Kampf um Europa. © Frank Molter/dpa

Nur ein Punkt beim Abstiegskandidaten FC St. Pauli: Das war für die hohen Ansprüche von Eintracht Frankfurt zu wenig.

"Wir sind Eintracht Frankfurt. Wir wollen immer gewinnen. Deshalb sind das im Endeffekt zwei verlorene Punkte", sagte Abwehrspieler Nnamdi Collins (22) nach dem 0:0 beim neuen Tabellen-16. aus Hamburg. St. Pauli sei ein Gegner, "der nicht so hoch ist in der Tabelle. Und wir wollen noch nach Europa", so Collins.

"Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, kann man auch nicht sagen: Das ist komplett unverdient und komplett Katastrophe."

Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) ärgerte sich über die verpasste Gelegenheit, wieder näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen heranzukommen.

So bleibt es beim Rückstand von neun Punkten. "Wenn man den Spieltag sieht, hätten wir natürlich lieber die drei Punkte geholt. Von daher muss man sagen, dass wir heute zwei Punkte verloren haben", sagte er.