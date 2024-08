Eintracht kurz vor Mega-Transfer? So steht es um den Deal von Belgien-Kracher Theate!

Mit Arthur Theate (24) steht ein hoch veranlagter Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel in die Mainmetropole. Dies meldeten zumindest die üblichen Transferexperten am Freitag auf X (ehemals Twitter). Einer war sich dabei sogar schon sicher, dass der Deal fix sei.

Die Adlerträger seien demnach aber nur gewillt, maximal eine Ablöse im Bereich von 13 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, was den ersten Informationen von Romano deutlich widerspricht.

So oder so: Der Deal ist allem Anschein nach unmittelbar davor finalisiert zu werden. Letztlich müssen sich nur noch die Vereine auf eine passende Transfersumme einigen, dann wird es wohl klappen mit dem heiß ersehnten Pacho-Nachfolger. Der Spieler selbst will unbedingt zur Eintracht und wartet nur auf den endgültigen Durchbruch in den Verhandlungen.