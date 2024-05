Eintracht-Legende schießt gegen Toppmöller-Kritiker, schränkt aber auch ein

Jan Åge Fjørtoft (57, r.) glaubt daran, dass sein Herzensklub Eintracht Frankfurt eine starke nächste Saison spielen wird. © Andreas Arnold/dpa

Bei der Frankfurter Eintracht wird derzeit detailliert die abgelaufene Spielzeit analysiert, in der man den sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga belegt hat.



Viele Anhänger sind mit den gezeigten Leistungen sowie mit der mauen spielerischen Entwicklung allerdings äußerst unzufrieden. Trotz der sicheren Europa-League-Qualifikation und einer immer noch möglichen Champions-League-Teilnahme knistert es bei der SGE!

Jan Åge Fjørtoft teilt diese Ansicht, was Toppmöllers Arbeit angeht, nicht unbedingt, wie er jetzt in seiner Bild-Kolumne erklärte. Viele würden über das Bundesliga-Abschneiden im Stile von "Sechster ist ja okay, aber ..." meckern. Dem widerspricht Fjørtoft vehement: "Sorry, das ist Blödsinn. Platz sechs ist eine tolle Leistung, Punkt!"

Er könne sich vorstellen, dass diese latente Unzufriedenheit mit der schwachen Rückrunde zusammenhängt, in der man nur vier Siege einfahren konnte. Trotzdem gibt er zu bedenken: "Ich habe vor einem Jahr, als Dino kam, gesagt, dass es immer Zeit braucht, bis ein neuer Trainer seine Signatur hinterlässt, die Mannschaft seinen Stil verinnerlicht hat."