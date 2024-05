Trainer-Diskussionen in Frankfurt: Dino Toppmöller jetzt doch vor Rauswurf?

Frankfurt am Main - Seit Monaten steht Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) in der Kritik. Gerade der Spielstil gefällt vielen SGE-Anhängern überhaupt nicht. Nun könnte es trotz Saisonende tatsächlich noch zu einer Trennung kommen.

Nur schlappe sieben Punkte holte Dino Toppmöller (43) aus den letzten neun Bundesligaspielen mit seiner Eintracht - nicht gerade schlagkräftigen Argumente für eine weitere Zusammenarbeit. © Arne Dedert/dpa

Sechster Platz in der Abschlusstabelle der Bundesliga und die damit sichere Qualifikation für die Europa League im nächsten Jahr: So lautete wohl vor der Saison das Mindestziel, dass die Eintracht mit zahlreichen teuren Neuzugängen und ihrem neuen Cheftrainer Dino Toppmöller erreichen wollte und so ist es letztlich auch gekommen.

Doch wer jetzt an Friede, Freude, Eierkuchen denkt, fehlt äußerst weit!

Mitnichten ist man bei der SGE zufrieden mit der abgelaufenen Spielzeit, was weniger am Tabellenplatz als an den vielfach dürftigen spielerischen Leistung liegt.

Verantwortlich für die fußballerische Magerkost auf dem Platz ist neben dem Team vor allem der Coach, der mit einem laut Vorstandssprecher Axel Hellmann (52) der "besten Eintracht-Mannschaften" nur wenig Glanz im Deutsche Bank Park versprühte.

Schon seit langem fordern viele Eintracht-Fans aufgrund des teilweisen Angsthasen-Fußballs einen neuen Trainer, aber Sportvorstand Markus Krösche (43) schob dem Drängen immer wieder vehement einen Riegel vor - trotz der Tatsache, dass eine Gesamtentwicklung nicht wirklich erkennbar ist!