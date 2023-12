Eintracht-Niederlage gegen Aberdeen wird wegen doppeltem Verletzungsschock zur Nebensache!

Aberdeen - Hinsichtlich eines Weiterkommens war vor der Partie in Schottland bereits alles klar: Keine Chancen für den FC Aberdeen und auch mit einem Sieg würde Eintracht Frankfurt lediglich auf dem zweiten Platz landen. Doch aus mehrerlei Gründen sollte die 0:2-Pleite der Hessen trotzdem eine besondere sowie tragische Niederlage werden.

Kurz vor dem Pausenpfiff dann allerdings der nächste Nackenschlag für die Toppmöller-Elf (41.). Aus dem Nichts nutzte Aberdeen einen Ausrutscher von Makoto Hasebe, konterte blitzschnell und erzielte in Person von Stürmer Duk die völlig überraschende Führung, mit der es letztlich auch in die Kabinen ging.

Dann der große Schockmoment für den Bundesligisten! Beim Abfangen eines Sturzes infolge der Grätsche vertrat sich Ebimbe und blieb verletzt am Seitenrand liegen. Nach minutenlanger Behandlung betrat der Franzose wieder das Feld, nur um kurze Zeit später anzuzeigen, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Welch eine bittere Nachricht für die Eintracht und den aufstrebenden Ebimbe in solch einem unwichtigen Spiel!

Alleine vor SGE-Keeper Jens Grahl ließ sich Aberdeen-Stürmer Ester Sokler die Chance nicht nehmen und traf zum 2:0-Endstand. © Arne Dedert/dpa

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sollte alle, die es mit der Eintracht halten, unmittelbar ein weiterer herber Dämpfer ereilen. Auch Keeper Kevin Trapp musste mit Rückenproblemen in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Die Begegnung schien auch in der Folge wie verhext. Frankfurt hatte viel Ballbesitz, erspielte sich immer wieder Möglichkeiten, schaffte es aber einfach nicht, das Runde ins Eckige zu bugsieren.

Und so kam es, wie es an diesem Abend kommen musste. Die Schotten erzielten mit ihrem zweiten Abschluss ihr zweites Tor. Nach einem Fehler von Hrvoje Smolcic, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, schickte Dante Polvara den schnellen Ester Sokler, der sehenswert per Lupfer über den eingewechselten Jens Grahl hinweg eiskalt verwandelte (74.).

Bei dem bitteren 0:2 aus Eintracht-Sicht sollte es am Ende auch bleiben. Mehr Sorgen als die heutige Leistung werden den Frankfurter Verantwortlichen hingegen sicherlich die Verletzungen von Dina Ebimbe und Kevin Trapp bereiten.