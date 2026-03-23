Eintracht oder Abschied: Alles längst in trockenen Tüchern mit Mario Götze?

Frankfurt am Main - Bei der Pleite gegen den 1. FSV Mainz 05 stand Mario Götze (33) nicht im Kader, der Weltmeister war von Albert Riera (43) ausgebootet worden. An seiner Zukunft ändert das offenbar nichts, die findet in Frankfurt statt.

Mario Götze (33, l.) wird Eintracht Frankfurt wohl erhalten bleiben. © Uwe Anspach/dpa

Nach Informationen von "Sky Sport" wird der Routinier bei Eintracht Frankfurt ungeachtet der derzeitigen Probleme unter dem spanischen Übungsleiter einen neuen Vertrag unterzeichnen.

Sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Ende der Spielzeit aus. Offiziell verkündet soll der Deal mit Götze demnach in den nächsten Tagen werden.

Der 33-Jährige werde durch die Unterschrift für ein Jahr bis Sommer 2027 an die Hessen gebunden.

Dem Bericht zufolge soll Sportvorstand Markus Krösche (45) die Verlängerung kontinuierlich forciert haben, Götze sich auch weiterhin vollends mit Verein und der Anhängerschaft identifizieren.

Sportlich habe er darüber hinaus ebenfalls noch "klare Ziele mit der Mannschaft", heißt es.