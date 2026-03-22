Will er Frankfurt verlassen? Jetzt spricht Krösche endlich Klartext

Mainz - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche beschäftigt sich nach eigenen Aussagen trotz anders lautender Gerüchte derzeit nicht mit Abwanderungsgedanken vom hessischen Fußball-Bundesligisten.

Zuletzt wurden die Gerüchte, Sportvorstand Markus Krösche (45) könnte Eintracht Frankfurt verlassen, immer lauter. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie die nächsten Schritte plant. Ich bin im Heute und Hier. Und ich bin total gerne bei Eintracht Frankfurt", antwortete der 45-Jährige im ZDF-Sportstudio auf die Frage zu den Spekulationen um seine persönliche Zukunft.

"Ich versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht", führte Krösche weiter aus.

Krösche hat bei Eintracht Frankfurt noch einen bis 2028 laufenden Vertrag. "Ich bin jetzt fast fünf Jahre in Frankfurt - was für einen Sportvorstand in der heutigen Zeit schon eine sehr, sehr lange Zeit ist", sagte er vor dem Spiel der Frankfurter beim 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr) in der Liga.

"Wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Zeiten zusammen gehabt", so der Sportvorstand.