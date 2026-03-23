Nach Mainz-Pleite: Riera wirft mit wilden Worten um sich und stellt sein Team öffentlich bloß

Frankfurt am Main - Reichlich früh! Eintracht Frankfurts Cheftrainer Albert Riera (43) hat seine Mannschaft nach der verdienten 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 bereits öffentlich angezählt und sogar die Qualität infrage gestellt.

Eintracht-Coach Albert Riera (43) hat mit einem Interview nach der Pleite gegen Mainz 05 für Aufsehen gesorgt. © Marc Schüler/dpa

Pomadig, leblos, uninspiriert: So könnte man den äußerst schwachen Auftritt der SGE im Rhein-Main-Duell kurz und schmerzlos beschreiben.

Vor allem im Offensivdrittel fehlt jedwede Spielidee, wie man einen tief stehenden Gegner knacken kann. Doch Riera hat diesbezüglich einen ganz anderen Ansatz.

"Ich kann Lösungen anbieten und die Art und Weise vorgeben, wie wir uns bewegen müssen. Aber ich stehe hier an der Linie, ich kann den letzten Pass nicht spielen. Wissen Sie, manchmal sehe ich die Lücke, der Spieler nicht. Das soll keine Kritik an den Spielern sein, aber am Ende, im letzten Viertel, ist das die Qualität der Spieler. Ich sage immer, dass wir Trainer den Spielern alles beibringen können, aber am Ende zählt die Qualität", erklärt der Spanier sichtlich genervt nach Abpfiff bei DAZN.

Spricht er etwa seinem eigenen Team, das für ihn "vom Balkon springen" soll, jetzt schon die Qualität ab? Mit einem klaren "Ja" könnte man antworten, wenn man die darauffolgenden Sätze von Riera ebenfalls in Betracht zieht.