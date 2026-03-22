Frühe Pfiffe gegen Burkardt, späte Strafe von Nebel: Eintracht verliert Rhein-Main-Derby

Mainz - Bittere Last-Minute-Pleite im Rhein-Main-Derby! Eintracht Frankfurt unterlag am Sonntag bei starken Mainzern mit 1:2 (1:1) und verpasste es, mit einem Sieg näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen heranzurücken. Die Werkself hatte am Samstag gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) überraschend Punkte liegen lassen.

Arnaud Kalimuendo (r.) und seine Kollegen mussten sich in Mainz spät geschlagen geben. © Marc Schüler/dpa

Paul Nebel sorgte mit seinem Doppelpack (6./89.) für Ernüchterung bei der SGE. DFB-Verteidiger Nathaniel Brown hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (20.).

Mainz, das vergangenen Donnerstag mit dem Einzug ins Conference-League-Viertelfinale Geschichte geschrieben hatte, hilft der Sieg im Rennen um den Klassenerhalt enorm weiter: Mit 30 Zählern beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz neun Punkte. Frankfurt (39) fehlen nun acht Zähler auf Leverkusen.

Stürmer Burkardt, von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die ersten Länderspiele im WM-Jahr nominiert, erhielt vor dem Anpfiff seinen Abschied.

Der ehemalige Mainz-Kapitän, der im Sommer nach elf Jahren im Verein zur Eintracht gewechselt war, bekam Blumen und ein Bild. Sportvorstand Christian Heidel würdigte ihn als "außergewöhnlichen Spieler" und übte Kritik daran, dass vereinzelt Pfiffe ertönten.