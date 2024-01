Eintracht soll 20 Millionen Euro bieten: Ist er der neue Mittelstürmer in Frankfurt?

Frankfurt am Main - Bei der Suche nach einem Mittelstürmer soll Eintracht Frankfurt nun einmal mehr in Frankreich fündig geworden sein. Ziel der Bemühungen ist angeblich Arnaud Kalimuendo (21) von Stade Rennes aus der Ligue 1.

Eine Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo (21) soll bei der Eintracht und bei Sportvorstand Markus Krösche (43) zurzeit oberste Priorität genießen. © Arne Dedert/dpa

Wie die seriöse und für gewöhnlich sehr gut informierte "L’Équipe" berichtet, sollen die Hessen auch bereits ein Angebot über 20 Millionen Euro für den 21-Jährigen abgegeben haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.

Wie "L'Équipe" außerdem wissen will, soll eine Verpflichtung des 26-fachen französischen U21-Nationalspielers (acht Tore) bei der SGE und Sportvorstand Markus Krösche (43) absolute Priorität genießen.

Und auch bei Stade Rennes, zurzeit nur auf dem zehnten Platz in der Ligue 1, könne man sich demnach einen Transfer des Spielers durchaus gut vorstellen.



Denn beim Vierten der vergangenen Spielzeit sei man mit der aktuellen Leistung der Offensivkräfte nicht sonderlich zufrieden und suche nun nach Verstärkung. Da käme eine satte Ablöse für Kalimuendo gerade recht.

Denn auch er konnte in dieser Saison nur selten überzeugen, erzielte in der Liga und der Europa League in 19 Spielen gerade mal vier Tore bei einer Vorlage.