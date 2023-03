Eintracht-Star Muani liebäugelt mit Wechsel: Davon geträumt, in "großen Klubs zu spielen"

Frankfurt am Main - Kolo Muani (24) ist der Senkrechtstarter bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Bei der WM hatte er den Siegtreffer für Frankreich im Finale auf dem Fuß. Einen Wechsel im Sommer schließt er nicht aus.

Also doch: Eintracht Frankfurts Kolo Muani (24) kann sich durchaus einen Wechsel im Sommer vorstellen. © RONNY HARTMANN / AFP

Der französische WM-Star Randal Kolo Muani schließt einen Abschied von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in diesem Sommer nicht aus.

"Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach, ich habe immer davon geträumt, in großen Klubs zu spielen", sagte der französische Nationalstürmer der Sportzeitung "L'Equipe".



Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, dass der englische Rekordmeister Manchester United ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe für Kolo Muani vorbereiten soll. Der Spitzenklub aus der englischen Premiere League will demnach 120 Millionen Euro bieten.

Der Vize-Weltmeister, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, kommt in bislang 35 Pflichtspielen für die SGE auf 16 Tore. Interesse an dem Angreifer soll zudem auch Paris Saint-Germain haben.

Es sei alles sehr schnell gegangen. "Ich dachte, ich würde einige Zeit brauchen, um mich anzupassen, vielleicht ein Jahr. Aber es ist alles explodiert", ergänzte der Stürmer.