Eintracht trauert um Aufstiegshelden: Markus Beierle mit 54 Jahren überraschend gestorben

Frankfurt am Main - Trauer um einen ehemaligen Aufstiegshelden von Eintracht Frankfurt : Der frühere Stürmer Markus Beierle ist im Alter von gerade einmal 54 Jahren verstorben.

Markus Beierle ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Am 14. Juli 2026 ist Markus Beierle überraschend im Alter von 54 Jahren gestorben. Eintracht Frankfurt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei Familie, Angehörigen und Freunden von Markus Beierle. Wir werden Markus ein ehrendes Andenken bewahren", teilte der Verein am Mittwoch mit.

Beierle war im Januar 2003 von Hansa Rostock nach Frankfurt gewechselt und entwickelte sich in der Rückrunde zu einer wichtigen Stütze im Aufstiegskampf.

In 15 Einsätzen erzielte der Angreifer sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Seinen Platz in der Vereinsgeschichte sicherte er sich mit dem dramatischen 6:3-Erfolg gegen den SSV Reutlingen, durch den die Eintracht in letzter Minute den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

Nach dem direkten Wiederabstieg in der Saison 2003/04 gelang Beierle mit den Frankfurtern bereits ein Jahr später der erneute Sprung ins Oberhaus. Damit war der gebürtige Brackenheimer an zwei der insgesamt vier Bundesliga-Aufstiege beteiligt, die Eintracht Frankfurt zwischen 1998 und 2012 feiern konnte.