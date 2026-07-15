Verstärkung für die Mittelfeld-Zentrale: Holt Eintracht Frankfurt Deutschland-Bezwinger Bobadilla?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll ein Auge auf Paraguays Nationalspieler Damián Bobadilla (25) geworfen haben, der auch beim deutschen WM-Aus bis in die Nachspielzeit auf dem Platz stand.

Im Sechzehntelfinale gegen Deutschland lieferte sich Damián Bobadilla (25, l.) einige heiße Duelle mit Nathaniel Brown (r.). © Federico Gambarini/dpa

Das berichtet das brasilianische Sportmagazin "RTI Esporte". Bobadilla steht in Brasilien beim Erstligisten FC São Paulo unter Vertrag und zählt dort zu den Stammkräften und absoluten Leistungsträgern.

Bei der WM 2026 kam der zentrale Mittelfeldakteur in allen Partien außer beim Ausscheiden Paraguays im Achtelfinale gegen Frankreich zum Einsatz, was laut "RTI Esporte" das Interesse vieler namhafter europäischer Vereine an dem robusten Spieler geweckt haben soll.

Eine Folge davon sei, dass São Paulo nun mehr Geld bei einem Verkauf des 25-Jährigen einplane. So habe man bereits ein Angebot von Zenit St. Petersburg, die den Spieler schon länger beobachten sollen, über zehn Millionen Euro abgelehnt.

Bobadillas Marktwert wird aktuell von "Transfermarkt.de" noch auf sechs Millionen Euro taxiert. Allerdings dürfte die nächste Schätzung - auch aufgrund der WM-Teilnahme - deutlich höher ausfallen.