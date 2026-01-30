Eintracht vor entscheidendem Duell um Europa: Vorfreude auf "brutal wichtiges Spiel"

Frankfurt am Main - Bundesliga -Duell von zentraler Bedeutung! In seinem vermutlich letzten Spiel als Interimscoach von Eintracht Frankfurt hofft Dennis Schmitt (32) auf einen Erfolg. Gegner Bayer 04 Leverkusen kommt mit Selbstvertrauen aus der Champions-League .

Schafft es Interimscoach Dennis Schmitt (32) sich mit einem Sieg von den Eintracht-Profis zu verabschieden? © Marc Schüler/dpa

Dennis Schmitt will sich mit einem Erfolg als Interimscoach von Eintracht Frankfurt verabschieden und die Hessen weiter in Schlagdistanz zu den internationalen Startplätzen halten.

Dafür muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der direkte Kontrahent aus dem Rheinland geschlagen werden. Er empfinde Vorfreude auf das "brutal wichtige Spiel", sagte Schmitt. Schließlich könne man mit einer guten Partie einen großen Schritt nach vorn machen.

Bisher hat der 32-Jährige mit der Eintracht noch kein Spiel gewonnen. Seit seiner Amtsübernahme gab es drei Niederlagen.

Seit dem 14. Spieltag im Dezember warten die Hessen, die in der Bundesliga auf Rang acht abgerutscht sind, wettbewerbsübergreifend auf einen Erfolg. Das soll sich nun ändern. Optimistisch stimmen ihn die Fortschritte in den letzten Spielen.