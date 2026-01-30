Endlich offiziell: Eintracht Frankfurt hat neuen Cheftrainer!

Frankfurt am Main - Suche endlich beendet! Eintracht Frankfurt hat einen neuen Cheftrainer: Der 43-jährige Spanier Albert Riera (43) übernimmt ab dem 2. Februar das Amt beim hessischen Bundesligisten .

Albert Riera (43) wird ab der kommenden Woche das Traineramt bei Eintracht Frankfurt übernehmen. © Ludek Perina/Zuma Press/dpa

Riera kommt vom slowenischen Erstligisten NK Celje und erhält in Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie die Eintracht am Freitagabend offiziell mitteilte.

Zuletzt führte Riera NK Celje zum nationalen Pokalsieg und in der laufenden Saison mit deutlichem Vorsprung an die Tabellenspitze.

Zudem erreichte der Klub unter ihm die Play-off-Runde der UEFA Conference League. Zuvor gewann Riera mit Olimpija Ljubljana das nationale Double und sammelte internationale Trainererfahrung bei Girondins de Bordeaux.

Sportvorstand Markus Krösche (45) begründete die Entscheidung mit Rieras moderner, offensiver Spielidee und seiner internationalen Erfahrung. Riera wird Anfang der kommenden Woche in Frankfurt erwartet und soll sich dann auch offiziell vorstellen.