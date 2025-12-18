Nach Verletzung: Kann Frankfurts Robin Koch gegen den HSV auflaufen?

Am vergangenen Spieltag musste Robin Koch (2.v.r.) verletzt nach einer Stunde den Platz verlassen. © Marcus Schüler/dpa

Der 29 Jahre alte Abwehrchef ist für das Gastspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach einer Wadenverletzung bereit, wie Cheftrainer Dino Toppmöller (45) bei der Pressekonferenz sagte. "Robin hat grünes Licht gegeben, steht zur Verfügung", so der Coach.

Weiterhin schlecht sieht es im Angriff aus.

Neben Jonathan Burkardt (25, Verletzung in der Wade) und Michy Batshuayi (32, Mittelfußbruch) fällt nun wegen einer Erkrankung auch Elye Wahi (22) aus.