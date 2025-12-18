Nach Verletzung: Kann Frankfurts Robin Koch gegen den HSV auflaufen?
Von Patrick Reichardt
Frankfurt am Main - Gegen den FC Augsburg verletzte sich Robin Koch zuletzt. Für den Jahresabschluss kann Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga wieder mit dem Kapitän planen.
Der 29 Jahre alte Abwehrchef ist für das Gastspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach einer Wadenverletzung bereit, wie Cheftrainer Dino Toppmöller (45) bei der Pressekonferenz sagte. "Robin hat grünes Licht gegeben, steht zur Verfügung", so der Coach.
Weiterhin schlecht sieht es im Angriff aus.
Neben Jonathan Burkardt (25, Verletzung in der Wade) und Michy Batshuayi (32, Mittelfußbruch) fällt nun wegen einer Erkrankung auch Elye Wahi (22) aus.
Zuletzt hatte Ansgar Knauff (23), der eigentlich auf der Außenbahn zum Einsatz kommt, die Position in der Sturmmitte besetzt. Dieses Mal könnte Can Uzun (20) nach Verletzungspause in die erste Elf rücken.
