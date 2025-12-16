Topklubs machen Ernst: Geht dieser Eintracht-Star im Sommer?

Frankfurt am Main - Während sich Eintracht Frankfurt zurzeit intensiv nach Verstärkungen auf gleich mehreren Positionen umsieht, könnte eines der größten Talente der Hessen spätestens im kommenden Sommer den Verein verlassen.

Auch wenn Hugo Larsson (r.) wie viele seiner Teamkameraden im Formtief steckt, ist das Interesse an dem 21-jährigen Schweden groß. © Arne Dedert/dpa

Denn wie Journalist und Transferspezialist Gianluca di Marzio (51) im Gespräch mit dem Portal "Wettfreunde.net" berichtet, sollen Borussia Dortmund und Brighton & Hove Albion - der aktuelle Tabellenzehnte der Premier League - beim Werben um Hugo Larsson (21) Ernst machen.

Der schwedische Nationalspieler soll bei gefühlt jedem zweiten europäischen Spitzenklub im Gespräch sein, laut di Marzio habe sich aber das Interesse bei den Schwarzgelben und an der englischen Südküste nun konkretisiert.

Allerdings ist der 51-Jährige der Meinung, dass ein Wechsel Larssons wohl erst im kommenden Sommer zustande kommen wird.

Trotzdem dürfte der Handlungsdruck bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) damit sicherlich nicht geringer werden. Ganz im Gegenteil, denn bereits im Winter will man bei den Adlerträgern auch auf Larssons Position im defensiven Mittelfeld nachlegen, um der löchrigen Abwehr mehr Stabilität zu geben.

Die Probleme dürften sich mit einem Abgang Larssons sicherlich noch verstärken, auch wenn der zwölffache Nationalspieler in der aktuellen Saison wie so viele andere Frankfurter seiner Form hinterherläuft.