Topklubs machen Ernst: Geht dieser Eintracht-Star im Sommer?
Frankfurt am Main - Während sich Eintracht Frankfurt zurzeit intensiv nach Verstärkungen auf gleich mehreren Positionen umsieht, könnte eines der größten Talente der Hessen spätestens im kommenden Sommer den Verein verlassen.
Denn wie Journalist und Transferspezialist Gianluca di Marzio (51) im Gespräch mit dem Portal "Wettfreunde.net" berichtet, sollen Borussia Dortmund und Brighton & Hove Albion - der aktuelle Tabellenzehnte der Premier League - beim Werben um Hugo Larsson (21) Ernst machen.
Der schwedische Nationalspieler soll bei gefühlt jedem zweiten europäischen Spitzenklub im Gespräch sein, laut di Marzio habe sich aber das Interesse bei den Schwarzgelben und an der englischen Südküste nun konkretisiert.
Allerdings ist der 51-Jährige der Meinung, dass ein Wechsel Larssons wohl erst im kommenden Sommer zustande kommen wird.
Trotzdem dürfte der Handlungsdruck bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) damit sicherlich nicht geringer werden. Ganz im Gegenteil, denn bereits im Winter will man bei den Adlerträgern auch auf Larssons Position im defensiven Mittelfeld nachlegen, um der löchrigen Abwehr mehr Stabilität zu geben.
Die Probleme dürften sich mit einem Abgang Larssons sicherlich noch verstärken, auch wenn der zwölffache Nationalspieler in der aktuellen Saison wie so viele andere Frankfurter seiner Form hinterherläuft.
40 Millionen Euro Marktwert: Für Hugo Larsson würde Eintracht Frankfurt eine hübsche Summe einstreichen
Bislang stehen wettbewerbsübergreifend 16 Einsätze (kein Tor, drei Assists) für den 21-Jährigen zu Buche, davon kaum einer über 90 Minuten. Seit Mitte November sorgen zudem diverse kleinere Verletzungen dafür, dass Larsson kaum auf dem Platz stehen kann.
Der Schwede war 2023 von Malmö FF für eine Ablösesumme von neun Millionen Euro an den Main gewechselt. Bei den Hessen schaffte er auf Anhieb den Sprung in die Stammelf und entwickelte sich zum absoluten Leistungsträger.
Nach 38 Einsätzen in seiner ersten Bundesliga-Saison kam er in der vergangenen Spielzeit sogar auf 47, in denen ihm sechs Tore gelangen. In dieser Zeit stieg sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" auf stolze 40 Millionen Euro.
Da Larsson bei der SGE noch einen Vertrag bis 2029 besitzt und man ihn auch gerne halten würden, werden Interessenten für den Spieler also wohl sehr tief in die Tasche greifen müssen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa