Nach Fan-Ausschluss: Eintracht kündigt härtere Gangart bei eigenen Anhängern an

Frankfurt am Main - Nach dem Fan-Ausschluss für zwei internationale Auswärtsspiele hat Eintracht Frankfurt eine härtere Gangart im Umgang mit den eigenen Anhängern angekündigt.

Unter anderem wegen des Abfackelns von Pyrotechnik durch die Frankfurter Anhänger in Barcelona wurde Eintracht Frankfurt jetzt von der UEFA bestraft. © Joan Monfort/AP/dpa

"Klar ist, dass es nach der dritten Strafe dieser Art seit 2019 so nicht weitergehen wird. Wir werden deutliche und zielgerichtete Anpassungen vornehmen, die wir sehr zeitnah im Detail festlegen", kündigte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke (53) an.

Wegen der jüngsten Vorfälle beim Königsklassen-Gastspiel beim FC Barcelona hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) den im Februar dieses Jahres zur Bewährung ausgesetzten Fan-Ausschluss für ein Europacup-Auswärtsspiel der Hessen in Kraft gesetzt.

Dem Verein wurde der Ticket-Verkauf an Auswärtsfans für eine weitere internationale Partie verboten. Schon 2019 mussten die Frankfurter in der Europa League bei zwei Auswärtsspielen auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten.

Damals schloss die UEFA die Eintracht-Anhänger für die Gastspiele bei Standard Lüttich und beim FC Arsenal aus. Vorausgegangen waren Ausschreitungen während der Partie beim portugiesischen Vertreter Vitoria Guimaraes.