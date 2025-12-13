Verletzungs-Sorgen nach 1:0 gegen Augsburg: Eintracht-Kapitän Koch droht Ausfall

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt droht im Jahresfinale ein Ausfall von seinem Kapitän Robin Koch (29).

Robin Koch (2.v.r.) humpelt vom Platz. Ob er am nächsten Spieltag auflaufen kann, ist fraglich. © Marcus Schüler/dpa

Der Abwehrchef und Nationalspieler musste beim 1:0 gegen den FC Augsburg vorzeitig ausgewechselt werden.

"Robin hat seit zwei, drei Wochen Probleme mit der Wade. Heute ging es wirklich nicht mehr. Wir müssen schauen, wie er regeneriert", sagte Trainer Dino Toppmöller (45) im Anschluss an die Partie.

Die Hessen spielen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV.