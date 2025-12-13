Verletzungs-Sorgen nach 1:0 gegen Augsburg: Eintracht-Kapitän Koch droht Ausfall

Kapitän Robin Koch musste beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg nach einer Stunde verletzungsbedingt den Platz verlassen.

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt droht im Jahresfinale ein Ausfall von seinem Kapitän Robin Koch (29).

Robin Koch (2.v.r.) humpelt vom Platz. Ob er am nächsten Spieltag auflaufen kann, ist fraglich.  © Marcus Schüler/dpa

Der Abwehrchef und Nationalspieler musste beim 1:0 gegen den FC Augsburg vorzeitig ausgewechselt werden.

"Robin hat seit zwei, drei Wochen Probleme mit der Wade. Heute ging es wirklich nicht mehr. Wir müssen schauen, wie er regeneriert", sagte Trainer Dino Toppmöller (45) im Anschluss an die Partie.

Die Hessen spielen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV.

Auch Arthur Theate wird Eintracht Frankfurt wegen Gelbsperre gegen den HSV fehlen

Auch Arthur Theate (r.) fehlt gegen den HSV. Der Belgier ist gelbgesperrt.  © Marcus Schüler/dpa

"Wir werden kein unnötiges Risiko eingehen, weil im Januar zu viele Spiele auf dem Plan stehen. Wir werden alles tun, dass er am Samstag auf dem Platz stehen kann", sagte Toppmöller.

Ein Einsatz des 29-Jährigen wäre umso wichtiger, da auch sein belgischer Nebenmann Arthur Theate (25) in der kommenden Woche fehlt. Er sah gegen Augsburg die fünfte Gelbe Karte.

