"Einwechselungen haben uns gutgetan": Eintracht ohne Götze plötzlich besser

Frankfurt am Main - Nach dem knappen und glanzlosen Arbeitssieg von Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag der Conference League gegen den FC Aberdeen ist die Erleichterung am Main groß. Viel zu tun gibt es für Trainer Dino Toppmöller (42) dennoch .

Mario Götze hatte beim Spiel gegen Aberdeen keinen guten Tag erwischt und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. © Uwe Anspach/dpa

Denn einmal mehr offenbarten die Adlerträger gegen tief stehende Gegner mangelnde Kreativität in der Offensive. Knapp 80 Prozent Ballbesitz hatten die Hessen, Chancen sprangen dabei nur sehr wenige heraus.

So waren es dann auch zwei Standards, die der SGE letztlich den Sieg brachten. In der 11. Minute hatte Omar Marmoush die Hausherren mit einem Strafstoß in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dante Polvara (22.) sorgte Robin Koch dann mit einem Kopfball nach einer Ecke für den Siegtreffer (61.).

"Es war mit Sicherheit ein hartes Stück Arbeit", sagte Toppmöller nach dem Spiel laut der Webseite des Vereins."Wir haben sehr gut angefangen und sind gut reingekommen. Den Elfmeter haben wir genau in einem der Räume bekommen, in die wir auch wollten."

Danach, so merkte der Coach an, sei der Elan aber wie "weggeblasen" gewesen. "Wir waren zu langsam und träge und haben zu sehr um den Block herumgespielt", so Toppmöller. Unsicherheiten mehrten sich und folgerichtig fiel nach einem kapitalen Schnitzer von Ellyes Skhiri der Ausgleich.

Da seine Spieler auch im Anschluss wenig bis gar nichts nach vorne brachten, tätigte der Trainer zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei durchaus bemerkenswerte Wechsel: Farès Chaibi und Jessic Ngankam ersetzten Paxten Aaronson und den sehr unauffälligen Mario Götze. Das sorgte durchaus für etwas Besserung.