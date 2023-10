Elfmeter-Wirrwarr und ein gewaltiger Knall: Frankfurt ringt Heidenheim nieder

Frankfurt am Main - Zum Abschluss des siebten Bundesligaspieltages empfing die Eintracht den Aufsteiger aus Heidenheim . Was dabei (erneut) auffiel: Der Offensiv-Motor der runderneuerten SGE stottert weiterhin gewaltig. Für einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Liganeuling reichte es dennoch.

Auch Frankfurts Philipp Max hatte nach dem 2:0 durch Ansgar Knauff (nicht im Bild) allen Grund zum Jubeln. © Jürgen Kessler/dpa

Der späte Führungstreffer hatte der Diva vom Main nur bedingt Rückenwind gegeben. Weiterhin taten sich die Schützlinge von Coach Dino Toppmöller schwer, konzentriert verteidigende Heidenheimer in Bedrängnis zu bringen.

Zwar lag das Heft des Handelns klar in den Händen der Eintracht, sporadisch wurde es für den Europa-League-Sieger von 2022 gefährlich. So etwa nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste, die Tim Kleindienst per Kopf denkbar knapp am Kasten von Kevin Trapp vorbei zirkelte (55.).

Die bis dahin größte - und auch sehenswerteste - Gelegenheit des zweiten Durchgangs gehörte dann aber wieder den Gastgebern. Nach schönem Kombinationsspiel samt Hackenvorlage hätte Ellyes Skhiri nur einschieben müssen, setzte die Pille schließlich aber doch knapp am linken Pfosten vorbei (70.).

Wenige Zeigerumdrehungen später stimmte dann auch der Schlusspunkt: Nach einer Hereingabe von Aurelio Buta ließ der eingewechselte Ignacio Ferri Julià klug für den ebenfalls neu herein gekommenen Ansgar Knauff durch, der nicht lange fackelte und wohl überlegt zum 2:0 verwandelte (72.).

Es sollte der Schlusspunkt hinter eine abgeklärte Leistung der Eintracht gewesen sein, deren Offensiv-Motor aber weiterhin noch nicht so richtig rund läuft.