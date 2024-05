EM-Standort Frankfurt: Viele Umbauten und Wahnsinns-Summe für die Stadt pro Spiel!

Frankfurt am Main - Schon am 17. Juni startet mit der Partie zwischen Belgien und der Slowakei auch für den Standort Frankfurt die heiß ersehnte Europameisterschaft in Deutschland. Der Deutsche Bank Park wird hierfür an einigen Stellen in komplett anderem Gewand erscheinen. Ordentlich Kohle kassiert die Stadt vor allem in Form von Mieteinnahmen für die jeweiligen Spieltage.