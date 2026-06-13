Er soll Transfers der SGE einfädeln, doch jetzt steht Krösche selbst im Fokus: Zieht es ihn nach Mailand?

Frankfurt am Main - Eigentlich soll er Transfers einfädeln, nun steht er offenbar selbst im Fokus: Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) hat Berichten aus Italien zufolge das Interesse von AC Mailand geweckt.

Markus Krösche (45) weckt international Begehrlichkeiten. © Andreas Arnold/dpa

Nach Angaben der Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" gilt Krösche als einer der Kandidaten auf einen der vakanten Posten im Spitzenverein.

Laut "kicker" wollte der 45-jährige Krösche die Gerüchte zunächst nicht kommentieren. Auch die Transferexperten Fabrizio Romano sowie Matteo Moretto hatten entsprechend berichtet.

Nach einer extrem enttäuschenden Saison mit dem Verpassen der Champions-League-Ränge in der Serie A mussten neben Trainer Massimiliano Allegri (58) auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Laut "Gazzetta dello Sport" hatte sich Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (67) bereits gegen einen Wechsel zu den Rossoneri entschieden. Er war aber nicht für die Rolle als Trainer vorgesehen.

Krösche ist seit fünf Jahren Sportvorstand bei der Eintracht und hat einen Vertrag bis 2028.