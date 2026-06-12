Mittelfeld-Allrounder gesucht: Eintracht hat Marseille-Jungstar auf dem Radar
Frankfurt am Main - Zurzeit werden viele neue Spieler für den nach der enttäuschenden letzten Saison angestrebten Umbruch bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Ein besonders spannender ist Bilal Nadir (22) von Olympique Marseille.
Das berichtet das französische Online-Portal "Footmercato.net". Nadir hatte sich in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Roberto De Zerbi (47) trotz erheblicher Konkurrenz beim französischen Champions-League-Teilnehmer im Mittelfeld durchgesetzt.
In der Rückrunde setzten ihm dann unter dem neuen Coach Habib Beye (48) wiederholt Verletzungen zu und brachten ihn aus dem Tritt. Dennoch zählt der 22-Jährige zu den vielversprechendsten jungen Spielern bei Olympique.
Zudem gehört Nadir zum erweiterten Kreis der marokkanischen A-Nationalmannschaft. In Nizza geboren hatte er zunächst für Frankreich gespielt, sich dann aber für das Herkunftsland seines Vaters entschieden.
Er gilt im Mittelfeld als sehr flexibel einsetzbar. So verfügt er über eine große Passsicherheit mit guter Übersicht und kreativen Ideen nach vorne. Er fängt aber auch viele Bälle ab und schaltet dann schnell um.
Bilal Nadir könnte für Eintracht Frankfurt und Adi Hütter der gesuchte Umschaltspieler werden
Genau diese Qualitäten ließ die SGE in der vergangenen Spielzeit bekanntlich schmerzlich vermissen. Der neue alte Trainer Adi Hütter (56) ist zudem ein großer Freund des schnellen Umschaltspiels.
Allerdings gilt Nadir als manchmal etwas undiszipliniert auf dem Platz und war in den vergangenen zwei Saisons immer wieder von Verletzungen geplagt.
Da sein Vertrag bei Marseille ausläuft und die Gespräche mit den Verantwortlichen von Olympique laut "Footmercato.net" nicht wirklich vorangehen, stehen die Zeichen bei Nadir wohl auf einen Wechsel - und das ohne Ablöse.
Laut "Transfermarkt.de" beträgt sein Marktwert zurzeit acht Millionen Euro. Der Spieler besitzt noch viel Entwicklungspotenzial und kann sich wohl einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen.
Hier soll aber mit dem VfB Stuttgart ein namhafter Konkurrent ebenfalls an Bilal Nadir interessiert sein, der zudem - anderes als die Frankfurter - in der kommenden Saison international spielen wird.
Titelfoto: IMAGO/Icon Sport