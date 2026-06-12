Mittelfeld-Allrounder gesucht: Eintracht hat Marseille-Jungstar auf dem Radar

Frankfurt am Main - Zurzeit werden viele neue Spieler für den nach der enttäuschenden letzten Saison angestrebten Umbruch bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Ein besonders spannender ist Bilal Nadir (22) von Olympique Marseille.

Bilal Nadir (22) schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch bei Olympique Marseille, ehe ihn Verletzungen in der Rückrunde ausbremsten. © IMAGO/Icon Sport

Das berichtet das französische Online-Portal "Footmercato.net". Nadir hatte sich in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Roberto De Zerbi (47) trotz erheblicher Konkurrenz beim französischen Champions-League-Teilnehmer im Mittelfeld durchgesetzt.

In der Rückrunde setzten ihm dann unter dem neuen Coach Habib Beye (48) wiederholt Verletzungen zu und brachten ihn aus dem Tritt. Dennoch zählt der 22-Jährige zu den vielversprechendsten jungen Spielern bei Olympique.

Zudem gehört Nadir zum erweiterten Kreis der marokkanischen A-Nationalmannschaft. In Nizza geboren hatte er zunächst für Frankreich gespielt, sich dann aber für das Herkunftsland seines Vaters entschieden.

Er gilt im Mittelfeld als sehr flexibel einsetzbar. So verfügt er über eine große Passsicherheit mit guter Übersicht und kreativen Ideen nach vorne. Er fängt aber auch viele Bälle ab und schaltet dann schnell um.