Mehr Geld als für Olise! FC Bayern greift für Frankfurts Brown wohl tief in die Tasche

Frankfurt am Main - Alle Zeichen deuten auf Abschied hin! Nathaniel Brown (22) wird die Frankfurter Eintracht wohl in diesem Sommer verlassen und sich dem FC Bayern München anschließen. Die Klubs stehen kurz vor einer Einigung.

Verlässt Nathaniel Brown (22) die Frankfurter Eintracht? © FABRICE COFFRINI/AFP

Wie "Bild" und "Sky Sport" mit Blick auf die Zukunft des Nationalspielers der Hessen, der auch bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA spielerisch auf sich aufmerksam machen möchte, berichten, soll sich der Transfer kurz vor dem Abschluss befinden.

Den Angaben zufolge haben sich Markus Krösche (45), Sportvorstand der Frankfurter, und Max Eberl (52), der diese Funktion beim FC Bayern innehat, bezüglich der Modalitäten inzwischen angenähert.

Im Fokus stehe demnach nur noch die genaue Aufteilung zwischen Ablösesumme und den zu zahlenden Boni. Die Spielerseite und der deutsche Rekordmeister sollen sich schon seit Anfang des Monats über eine Zusammenarbeit einig sein.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe Brown unter anderem ein Angebot aus der Premier League abgelehnt.