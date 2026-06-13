Mehr Geld als für Olise! FC Bayern greift für Frankfurts Brown wohl tief in die Tasche
Frankfurt am Main - Alle Zeichen deuten auf Abschied hin! Nathaniel Brown (22) wird die Frankfurter Eintracht wohl in diesem Sommer verlassen und sich dem FC Bayern München anschließen. Die Klubs stehen kurz vor einer Einigung.
Wie "Bild" und "Sky Sport" mit Blick auf die Zukunft des Nationalspielers der Hessen, der auch bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA spielerisch auf sich aufmerksam machen möchte, berichten, soll sich der Transfer kurz vor dem Abschluss befinden.
Den Angaben zufolge haben sich Markus Krösche (45), Sportvorstand der Frankfurter, und Max Eberl (52), der diese Funktion beim FC Bayern innehat, bezüglich der Modalitäten inzwischen angenähert.
Im Fokus stehe demnach nur noch die genaue Aufteilung zwischen Ablösesumme und den zu zahlenden Boni. Die Spielerseite und der deutsche Rekordmeister sollen sich schon seit Anfang des Monats über eine Zusammenarbeit einig sein.
Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe Brown unter anderem ein Angebot aus der Premier League abgelehnt.
FC Bayern könnte für Nathaniel Brown mehr als 50 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überweisen
Bis zu 55 Millionen Euro könnten demnach in die Kasse der Eintracht, die inklusive Bonuszahlungen rund 5,5 Millionen Euro überwiesen und den Abwehrspieler so vor zwei Jahren vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gelotst hatte, gespült werden. Laut "Sky" winkt Brown an der Säbener Straße ein Vertrag bis Sommer 2031, alle notwendigen Dokumente sollen vorbereitet sein.
Es wäre der teuerste Transfer eines deutschen Außenverteidigers in der Geschichte und der fünftteuerste Einkauf der Münchner überhaupt. Angeführt wird die illustre Rangliste von Harry Kane (30) mit einer Ablösesumme von stolzen 95 Millionen Euro. Teurer als Brown wären zudem Lucas Hernández (23, 80 Millionen Euro), Luis Díaz (28, 70) und Matthijs de Ligt (22, 67) gewesen. Michael Olise (22) war den Bossen 53 Millionen Euro wert und würde auf Rang sechs rutschen.
Titelfoto: FABRICE COFFRINI/AFP