Ex-Eintracht-Coach vor überraschendem Engagement bei Champions-League-Teilnehmer

Frankfurt am Main/Lens (Frankreich) - Nach Medienberichten hat Dino Toppmöller (45) eine neue Aufgabe als Coach gefunden. Der frühere Eintracht-Trainer soll vor einem Engagement bei RC Lens in Frankreich stehen.

Ex-Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller (45) wird aller Voraussicht nach ein Engagement in Frankreich annehmen. © DPA

Wie verschiedene Medien berichteten, soll der 45-Jährige bereits am Montag einen Zweijahresvertrag beim französischen Vize-Meister RC Lens unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden.

Toppmöller, der im Januar bei Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde entlassen worden war, soll demnach der Wunschkandidat der Franzosen gewesen sein.

Dort soll er die Nachfolge von Pierre Sage (47) antreten, der wohl zu Crystal Palace nach England geht.

Toppmöllers Art, Fußball spielen zu lassen, hat die Verantwortlichen den Berichten zufolge überzeugt.

Zudem spricht er durch seine Trainerstationen in Luxemburg und Belgien fließend Französisch.