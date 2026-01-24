Erst Führung, dann pures Chaos: Hoffenheim überrollt SGE in zweiter Halbzeit

Frankfurt am Main - Die Krise hält an! Eintracht Frankfurt verliert trotz Pausenführung gegen die TSG Hoffenheim mit 1:3 (1:0) und taumelt in Richtung Tabellen-Niemandsland.

Große Freude bei Arnaud Kalimuendo. Der Neu-Frankfurter brachte seine Eintracht in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Vom Start weg, sah man der Eintracht an, dass sie im heimischen Deutsche Bank Park wieder in die Spur kommen wollte.

Die Frankfurter pressten zunächst früh, ließen sich anschließend immer mehr fallen, blieben dabei jedoch scharf in den Zweikämpfen.

Nach einer mutigen Balleroberung von Aurele Amenda, die bei Can Uzun landete, hatte der türkische Nationalspieler einen Geistesblitz und hob die Kugel elegant über Landsmann Ozan Kabak in den Lauf von Arnaud Kalimuendo.

Der Winter-Neuzugang nahm den Ball stark mit, blieb frei vor TSG-Keeper Oliver Baumann eiskalt und schob rechts unten ein - 1:0 für das Heimteam (18. Minute)!

Hoffenheim antwortete mit Angriffsbemühungen, die aber entweder am Pfosten (21.) oder an Kauã Santos scheiterten (39. und 45.+1) und so ging es mit einer knappen SGE-Führung in die Halbzeitpause.

Wie zum Ende des ersten Durchgangs konzentrierten sich die Hessen auch im zweiten Abschnitt auf schnelle Konter nach Ballgewinnen. Die Gäste aus dem Kraichgau übernahmen indes das Geschehen und kamen durchaus verdient durch einen Kopfball von Max Moerstedt zum 1:1-Ausgleich (52.).