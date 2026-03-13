Uzun und Ebnoutalib einsatzbereit? Eintracht-Coach Riera mit klaren Worten

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera (43) verzichtet trotz ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining weiter auf die beiden Offensivspieler Can Uzun (20) und Younes Ebnoutalib (22).

Eintracht-Coach Albert Riera (43) wird am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf jeden Fall weiter auf Can Uzun und Younes Ebnoutalib verzichten. © Uwe Anspach/dpa

"Wenn ich auf die Bank schaue, möchte ich Lösungen. Ich will Spieler, die bereit sind", sagte Riera vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr).

Uzun und Ebnoutalib seien nach ihren Verletzungen körperlich noch nicht bereit für einen Einsatz. "Aber sie sind kurz davor", äußerte Riera.

Der Spanier ergänzte: "Beide haben zwar wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, benötigen aber noch etwas Zeit, um unsere Spielidee vollständig zu verinnerlichen und genau zu verstehen, welche Aufgaben sie auf dem Platz erfüllen müssen."

Ebnoutalib hatte im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in der Winterpause von Zweitligist SV Elversberg an den Main einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Uzun zog sich Ende Januar eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu.

Beide fehlten in der Frankfurter Offensive. Vor allem zuletzt beim 0:0 gegen den FC St. Pauli konnten die Hessen kaum Durchschlagskraft entwickeln.