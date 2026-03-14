Riesen-Aufregung um Millimeter-Abseits: Zahnlose Eintracht gegen Heidenheim im VAR-Glück!

Frankfurt am Main - Von Riera-Fußball nichts zu sehen! Eintracht Frankfurt zeigt gegen den 1. FC Heidenheim eine äußerst schwache Leistung und gewinnt trotzdem knapp mit 1:0 (0:0). Riesige Aufregung gibt es vor allem um eine VAR-Entscheidung.

Umkämpft, aber spielerisch schwach: Nathanial Brown (22) und Eintracht Frankfurt taten sich gegen den 1. FC Heidenheim extrem schwer. © Florian Wiegand/dpa

Viel Ballbesitz, wenig Ertrag: So schnell konnte man die Anfangsphase im Duell zwischen der SGE und dem Tabellenletzten aus Heidenheim zusammenfassen.

Von Rieras Credo "Mehr Risiko, kein Ball nach hinten spielen" war überhaupt nichts zu sehen.

Zudem agierte die Eintracht stets zu langsam, ohne Feuer und total einfallslos - altbekannte Probleme aus der Toppmöller-Zeit würden böse Zungen behaupten.

Auch ein Blick auf die extrem niedrigen xG-Werte von 0,11 (Frankfurt) und 0,00 verriet, was die Fans in der ersten Halbzeit ertragen mussten.

Folgerichtig ging es beim Zwischenstand von 0:0 in Kabinen.