Riesen-Aufregung um Millimeter-Abseits: Zahnlose Eintracht gegen Heidenheim im VAR-Glück!
Frankfurt am Main - Von Riera-Fußball nichts zu sehen! Eintracht Frankfurt zeigt gegen den 1. FC Heidenheim eine äußerst schwache Leistung und gewinnt trotzdem knapp mit 1:0 (0:0). Riesige Aufregung gibt es vor allem um eine VAR-Entscheidung.
Viel Ballbesitz, wenig Ertrag: So schnell konnte man die Anfangsphase im Duell zwischen der SGE und dem Tabellenletzten aus Heidenheim zusammenfassen.
Von Rieras Credo "Mehr Risiko, kein Ball nach hinten spielen" war überhaupt nichts zu sehen.
Zudem agierte die Eintracht stets zu langsam, ohne Feuer und total einfallslos - altbekannte Probleme aus der Toppmöller-Zeit würden böse Zungen behaupten.
Auch ein Blick auf die extrem niedrigen xG-Werte von 0,11 (Frankfurt) und 0,00 verriet, was die Fans in der ersten Halbzeit ertragen mussten.
Folgerichtig ging es beim Zwischenstand von 0:0 in Kabinen.
Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim: VAR-Diskussionen und Koch-Platzverweis in zweiter Halbzeit
Im zweiten Durchgang gingen die Hausherren dann wie aus heiterem Himmel nach einer hohen Flanke von Fares Chaïbi in Führung. Das dadurch entstandene Chaos im Gäste-Sechzehner nutzte Arnaud Kalimuendo und schweißte das Leder volley zum 1:0 ein (53. Minute).
Der Schock für die Adlerträger folgte nur wenige Momente später. Einen blitzsauberen Konter der Heidenheimer schloss Sirlord Conteh frei vor Keeper Zetterer per Lupfer eiskalt ab.
Doch der vermeintliche Ausgleich wurde im Nachhinein vom VAR wegen einer Abseitsstellung einkassiert.
Und diese birgt enorm viel Zündstoff, denn die Bilder zeigten, dass Contehs Schulter nur wenige Millimeter vor Aurèle Amendas rechtem Fuß gewesen sein soll - eine Szene, die selbst mit VAR und kalibrierter Linie nur schwer eindeutig zu bewerten ist.
Im weiteren Verlauf flog Kapitän Robin Koch noch mit Gelb-Rot (74.) vom Platz am Endergebnis änderte sich allerdings nichts mehr - es blieb beim schmeichelhaften 1:0-Heimsieg der SGE.
Die Statistiken zum Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Heidenheim
Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Brown, Amenda, R. Koch, Collins - Larsson - Doan (88. Arrhov), Chaibi (80. Baum) - Amaimouni-Echghouyab (80. Burkardt), Kalimuendo (80. Skhiri), Bahoya (90.+3 Höjlund)
1. FC Heidenheim: Ramaj - Busch (84. Traoré), Mainka, Gimber, Behrens - Schöppner - Dorsch (63. M. Kaufmann), Kerber (80. Honsak) - Dinkci, Siwsiwadse (80. Schimmer), Ibrahimovic (63. S. Conteh)
Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)
Zuschauer: 58.700
Tore: 1:0 Kalimuendo (53.)
Gelbe Karten: Zetterer (1) / Dorsch (2), Dinkci (2)
Gelb-Rote Karten: R. Koch (73./wiederholtes Foulspiel) / -
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa