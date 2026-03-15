Nach Eintracht-Heimsieg gegen Heidenheim: Krösche lässt Abgangsgerüchte lauter werden

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) hat eigentlich noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Doch ein vorzeitiges Ende scheint durchaus im Bereich des Möglichen - wie jetzt auch seine Reaktion nach dem Heimsieg gegen Heidenheim zeigt.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) hat nach dem Heimspiel gegen Heidenheim eine klare Aussage zu seiner persönlichen Zukunft vermieden. © Marcus Brandt/dpa

Im Anschluss an den glücklichen 1:0-Erfolg der SGE gegen das Schlusslicht der Bundesliga am Samstagnachmittag wurde Krösche auf seine persönliche Zukunft angesprochen.

Anstatt den zuletzt lauter werdenden Gerüchten einen Riegel vorzuschieben, antwortete der 45-Jährige auf die Frage, ob es stimme, dass er darüber nachdenke, seinen bis Vertrag nicht zu erfüllen, ausweichend und gleichzeitig vielsagend.

"Also erst mal bleiben wir bei den Fakten: Ich habe Vertrag bis 2028, und Spekulationen gibt's halt immer. Ich habe Vertrag bis 2028 - und daran ändert sich auch nichts", so der Manager.

Ob es bei der am vergangenen Freitag abgehaltenen Aufsichtsratssitzung der Eintracht auch um Krösches weiteren Werdegang und dessen Pläne ging, ließ er außerdem offen. Die Sitzung sei "nichts Außergewöhnliches" gewesen, führte er knapp aus.