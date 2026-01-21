Erstes Spiel ohne Toppmöller: Frankfurt in der Champions League unter Druck

Im ersten Spiel unter Interimscoach Dennis Schmitt steht Eintracht Frankfurt in der Champions League unter Druck. Beim FK Karabach Agdam zählt nur ein Sieg.

Von Ulrike John

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt und Interimscoach Dennis Schmitt stehen in der Champions League mächtig unter Zugzwang.

Für Interimstrainer Dennis Schmitt (32) und die Eintracht zählt beim FK Karabach Agdam nur ein Sieg.
Für Interimstrainer Dennis Schmitt (32) und die Eintracht zählt beim FK Karabach Agdam nur ein Sieg.  © Marc Schüler/dpa

Der Bundesligist muss die vorletzte Partie der Ligaphase bei FK Karabach Agdam unbedingt gewinnen, um seine Chancen auf die Play-offs zu wahren.

Am 28. Januar ist dann Tottenham Hotspur zu Gast im Deutsche Bank Park.

Nach der Trennung von Dino Toppmöller (45) sitzt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku erstmals der 32 Jahre alte Schmitt als Verantwortlicher bei den Profis auf der Bank.

Torspektakel in Bremen: Eintracht sichert mit Last-Minute-Bude Punktgewinn!
Eintracht Frankfurt Torspektakel in Bremen: Eintracht sichert mit Last-Minute-Bude Punktgewinn!

Unterstützt wird der U21-Trainer unter anderem von Club-Legende und Ex-Torjäger Alexander Meier (43).

Große Personalprobleme in der Offensive von Eintracht Frankfurt

Die zuletzt vor allem in der Defensive schwächelnden Frankfurter haben nur wenige Optionen in der Offensive: Die Winter-Neuzugänge Arnaud Kalimuendo (24) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) dürfen in der Königsklasse noch nicht eingesetzt werden.

Die verletzten Jonathan Burkardt (25) und Michy Batshuayi (32) fehlen weiterhin.

Titelfoto: Marc Schüler/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: