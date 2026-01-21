Erstes Spiel ohne Toppmöller: Frankfurt in der Champions League unter Druck
Von Ulrike John
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt und Interimscoach Dennis Schmitt stehen in der Champions League mächtig unter Zugzwang.
Der Bundesligist muss die vorletzte Partie der Ligaphase bei FK Karabach Agdam unbedingt gewinnen, um seine Chancen auf die Play-offs zu wahren.
Am 28. Januar ist dann Tottenham Hotspur zu Gast im Deutsche Bank Park.
Nach der Trennung von Dino Toppmöller (45) sitzt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku erstmals der 32 Jahre alte Schmitt als Verantwortlicher bei den Profis auf der Bank.
Unterstützt wird der U21-Trainer unter anderem von Club-Legende und Ex-Torjäger Alexander Meier (43).
Große Personalprobleme in der Offensive von Eintracht Frankfurt
Die zuletzt vor allem in der Defensive schwächelnden Frankfurter haben nur wenige Optionen in der Offensive: Die Winter-Neuzugänge Arnaud Kalimuendo (24) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) dürfen in der Königsklasse noch nicht eingesetzt werden.
Die verletzten Jonathan Burkardt (25) und Michy Batshuayi (32) fehlen weiterhin.
Titelfoto: Marc Schüler/dpa