Brasilianischer Abwehrrecke im Anflug: Otávio soll bei Eintracht Frankfurt der neue Pacho werden

Frankfurt am Main - Ein Wechsel des Brasilianers Otávio (20) vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora zu Eintracht Frankfurt scheint so gut wie sicher. Aber wer ist der 1,93 Meter große Innenverteidiger eigentlich?

Otávio (20) bringt alles mit für einen Innenverteidiger der Spitzenklasse. © IMAGO/Avant Sports

Unter anderem "Kicker" und "Bild" gehen davon aus, dass der Brasilianer schon im Trainingslager der Frankfurter im oberbayerischen Grassau zum Team stoßen könnte. Mit Amadora haben sich die Hessen demnach auf eine Ablösesumme von vier bis fünf Millionen Euro geeinigt.

Wie Transferexperte Rudy Galetti meldet, soll der Bundesligist beim Werben um Otávio namhafte Konkurrenz wie Celta Vigo, die Glasgow Rangers, Panathinaikos sowie diverse saudische Klubs ausgestochen haben. Einziger Knackpunkt soll laut "Bild" sein, dass die Verantwortlichen bei der SGE um Sportvorstand Markus Krösche (45) in dem anvisierten, bis 2031 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel integrieren wollen.

Und das aus gutem Grund, denn Otávio wird riesiges Potenzial nachgesagt. Vergleiche mit Willian Pacho (24) werden gerne angestellt.

Der Ecuadorianer wechselte 2023 für noch nicht einmal 14 Millionen Euro aus Antwerpen an den Main und wurde nach nur einer Saison für 40 Millionen an PSG weiterverkauft.