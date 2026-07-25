Er sollte eigentlich mehrere Millionen einbringen: Hat sich die Eintracht bei diesem Transfer verzockt?

Frankfurt am Main - Er sollte der Frankfurter Eintracht einen satten Millionengewinn bescheren, doch bislang scheint der Poker um Noel Futkeu (23) nicht wirklich aufzugehen. Für den Zweitliga-Torschützenkönig liegt offenbar noch nichts Konkretes auf dem Tisch.

Eintracht Frankfurt will Noel Futkeu (23) weiter schnellstmöglich abgeben. Allerdings fehlen wohl die konkreten Interessenten. © Florian Wiegand/dpa

Eintracht Frankfurt hat einen klaren Plan mit Noel Futkeu: Der 23 Jahre alte Stürmer soll den Verein nach seiner Rückkehr von der SpVgg Greuther Fürth direkt wieder verlassen.

Doch das könnte schwieriger werden als zunächst gedacht.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (38) berichtet, verlangt die Eintracht für Futkeu derzeit eine Ablöse von bis zu acht Millionen Euro.

Eine Entscheidung über seinen Abschied sei bereits gefallen. Das Problem: Bislang liege den Frankfurtern noch kein Angebot für den Angreifer vor.

Dabei waren die finanziellen Vorstellungen vor wenigen Wochen offenbar noch deutlich höher. Medienberichten zufolge hatte sich die Eintracht zunächst einen Erlös von rund zehn Millionen Euro erhofft.

Nun ist nur noch von bis zu acht Millionen Euro die Rede. Ein offizielles Preisschild hatte der Bundesligist zwar nie öffentlich genannt. Dennoch drängt sich die Frage auf: Hat sich die Eintracht bei Futkeu verzockt?

Die Frankfurter hatten im April ihre Rückkaufoption gezogen und den Mittelstürmer damit offiziell zurück an den Main geholt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Eintracht dafür rund 1,3 Millionen Euro an Fürth gezahlt haben.