Krösche hat gut lachen: Eintracht-Wunschtransfer wohl kurz vor Abschluss

Frankfurt am Main - Die Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Wunsch-Sechser Raphael Onyedika (25) vom belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer FC Brügge soll so gut wie sicher sein.

Wie "Bild" berichtet, kann Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) wohl in Kürze die Verpflichtung von Raphael Onyedika vermelden. © Andreas Arnold/dpa

Während sich Trainer Adi Hütter (56) mit dem Team gerade im Trainingslager im oberbayerischen Grassau auf die kommende Saison vorbereitet, arbeitet Sportvorstand Markus Krösche (45) unter Hochdruck an den letzten Kader-Verbesserungen.

Und da soll laut "Bild" und "Kicker" die Suche nach einer Stamm-Sechs so gut wie beendet sein. Denn die Verantwortlichen der SGE sollen sich mit Brügge nach längeren Verhandlungen nahezu einig sein.

Neun Millionen Euro soll demnach die Ablösesumme betragen, im Prinzip ein Schnäppchen-Preis für den 26-fachen Nationalspieler Nigerias, der aber eben nur noch bis 2027 einen Vertrag bei Brügge besitzt und im kommenden Sommer ablösefrei wechseln könnte.

Mit dem Spieler soll sich Frankfurt bereits einig sein und Onyedika auch deutlich signalisiert haben, an den Main wechseln zu wollen. Wenn alles gut geht, könnte der 25-Jährige bereits in Kürze der Mannschaft nach Grassau nachreisen.