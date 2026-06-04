FC Bayern und Brown einig? Münchner wollen sich Eintracht-Star im Sommer krallen
Frankfurt am Main - Läuft Nathaniel Brown nach der WM in Mexiko, Kanada und den USA nicht mehr für Eintracht Frankfurt auf? Der 22 Jahre alte Nationalspieler und der FC Bayern München sollen sich einig sein.
Nach "Sky"-Informationen haben Brown und die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits eine vollständige mündliche Einigung mit Blick auf einen Transfer in diesem Sommer erzielt.
Dem Bericht zufolge will der Linksverteidiger der Frankfurter trotz eines laufenden Vertrags bis Ende Juni 2030 mit sofortiger Wirkung an die Säbener Straße wechseln. Ausschlagend dafür sollen unter anderem sehr gute Gespräche mit dem Coach der Münchner, Vincent Kompany (40), gewesen sein.
Laut "Bild" sei der 40-Jährige "richtig heiß" auf den Nationalspieler, soll diesen bereits zu seiner Zeit als Trainer des FC Burnley im Visier gehabt haben.
Der gebürtige Oberpfälzer, der zu dieser Zeit noch im Dress des 1. FC Nürnberg auflief, hatte sich seinerzeit für einen Wechsel an den Main entschieden.
Eine goldrichtige Wahl, wie sich angesichts seiner Entwicklung herausstellen sollte.
FC Bayern hat im Werben um Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt namhafte Konkurrenz
Beim FC Bayern winkt Brown ein Kontrakt über fünf Jahre bis zum Sommer 2031. Der Münchner Sportvorstand Max Eberl (52) soll sich im Austausch mit Frankfurts Markus Krösche (45) befinden, um eine mögliche Umsetzung auszuloten. Krösche könnte bei anstehenden Verhandlungen unter anderem das Interesse des FC Arsenal sowie von Real Madrid in die Karten spielen.
Im Fokus dürften aus Sicht der Adlerträger vor allem die finanziellen Aspekte stehen. Laut "Sky" soll der Eintracht eine Summe im Bereich von circa 60 Millionen Euro vorschweben, "Bild" zufolge stehen sogar rund 65 Millionen Euro für die Dienste des Abwehrspielers im Raum. Offiziell haben sich beide Vereine bislang nicht zu dem Thema Brown geäußert.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa