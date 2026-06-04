FC Bayern und Brown einig? Münchner wollen sich Eintracht-Star im Sommer krallen

Frankfurt am Main - Läuft Nathaniel Brown nach der WM in Mexiko, Kanada und den USA nicht mehr für Eintracht Frankfurt auf? Der 22 Jahre alte Nationalspieler und der FC Bayern München sollen sich einig sein.

Wechselt Nathaniel Brown (22, r.) nach der WM von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München? © Arne Dedert/dpa

Nach "Sky"-Informationen haben Brown und die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits eine vollständige mündliche Einigung mit Blick auf einen Transfer in diesem Sommer erzielt.

Dem Bericht zufolge will der Linksverteidiger der Frankfurter trotz eines laufenden Vertrags bis Ende Juni 2030 mit sofortiger Wirkung an die Säbener Straße wechseln. Ausschlagend dafür sollen unter anderem sehr gute Gespräche mit dem Coach der Münchner, Vincent Kompany (40), gewesen sein.

Laut "Bild" sei der 40-Jährige "richtig heiß" auf den Nationalspieler, soll diesen bereits zu seiner Zeit als Trainer des FC Burnley im Visier gehabt haben.

Der gebürtige Oberpfälzer, der zu dieser Zeit noch im Dress des 1. FC Nürnberg auflief, hatte sich seinerzeit für einen Wechsel an den Main entschieden.

Eine goldrichtige Wahl, wie sich angesichts seiner Entwicklung herausstellen sollte.