Frankfurt stoppt Horror-Serie, doch Verletzungs-Schock trübt den Jubel

Frankfurt am Main - Bann endlich gebrochen, Heim-Debüt geglückt! Eintracht Frankfurt beendet seine desaströse Sieglos-Serie von neun Pflichtspielen infolge und gewinnt mit 3:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach . Ein bitterer Wermutstropfen bleibt allerdings.

Mit seinem schwächeren rechten Fuß traf Nathaniel Brown (2.v.l.) in die rechte Ecke des Gladbacher Kastens und stellte so auf 1:0. © Marc Schüler/dpa

Ballbesitz, Kontrolle und Vollgasfußball - so möchte Neu-Trainer Albert Riera spielen lassen, von alledem war von den Gastgebern in der ersten Viertelstunde aber kaum etwas zu sehen.

Stattdessen beherrschte Gladbach die Anfangsphase und passend zu ihrer Mega-Krise gesellte sich für die SGE auch noch früh Verletzungspech hinzu.

Der einzige verbliebene Stürmer Arnaud Kalimuendo fiel unglücklich auf seine Schulter und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht für Mo Dahoud ausgewechselt werden (17. Minute).

Allen Widerständen zum Trotz gelang den Frankfurter dann aber mit ihrem ersten wirklich gefährlich Angriff sofort der Führungstreffer. Nach feiner Kombination von Nathaniel Brown und Jean-Mattéo Bahoya über die linke Seite netzte Erstgenannter aus rund elf Metern ein - 1:0 für die Riera-Elf (24.)!

Kurios: Die Gäste blieben eigentlich die bessere Mannschaft, kassierten aber durch einen abgefälschten Schuss von Startelfdebütant Ayoube Amaimouni gleich das nächste Gegentor zum 2:0 (34.). Bis zur Pause blieb es bei jenem doch äußerst glücklichen Vorsprung für die Hessen.